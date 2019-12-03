Мюллер получил Баварский орден «За заслуги»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер был награждён Баварским орденом «За заслуги», сообщает Kicker. Этот орден является знаком признательности за вклад в развитие Баварии и имеет одну степень.



Орден вручается с 1957 года. Количество живых кавалеров не может превышать 2000 человек. В августе 2018 года данной награды был удостоен бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер. Он получил орден в преддверии прощального матча в Мюнхене.



Мюллер выступает в составе «Баварии» с 2008 года. На его счету 188 голов и 177 результативных передач в 505 матчах. В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира в 2018 году. Также с национальной командой нападающий завоёвывал бронзу мундиаля в 2010 году и дважды был третьим на первенстве Европы (2012, 2016).