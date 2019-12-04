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Клопп: «Ливерпуль» всегда готов покупать

Клопп: «Ливерпуль» всегда готов покупать
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не исключает приобретения в зимнее трансферное окно.

«Мы ещё не обсуждали свои планы. Мы практически всегда готовы — если мы можем что-нибудь предпринять, что поможет нам, мы постараемся это сделать. Если нет, то нет.

Могу ли я сказать, что в январе покупать сложнее, чем в другое окно? Я не знаю. Думаю, летом очень сложно работать на трансферном рынке из-за разных сроков его закрытия в Европе. Это очень усложняет жизнь.

Мы посмотрим, что случится в будущем, но досрочное закрытие летнего окна лишь вредит английским клубам и не помогает. Это не круто», — цитирует Клоппа Sky Sports.

4 декабря на стадионе «Энфилд» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Эвертон». Встреча начнётся в 23:15 мск.

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