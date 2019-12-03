«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз: статус дерби даст о себе знать

4 декабря на стадионе «Энфилд» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Эвертон». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.38. Победа «ирисок» оценивается аналитиками коэффициентом 9.00.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Эвертон» (4.12.2019)

«Ливерпуль» продолжает добывать победы в непростых поединках и увеличивать отрыв от преследователей. В 14-м туре «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «Челси» дома уступил «Вест Хэму», и лишь «Лестер» — единственный из конкурентов красных — не потерял очки. Команда Юргена Клоппа на всех парах несётся к долгожданному чемпионству.



Другой клуб из города Ливерпуля разочаровывает своих фанатов. У «Эвертона» более дорогостоящий состав, чем у «Лестера», вот только одна команда обосновалась на 2-й строчке в турнирной таблице, а другая на 17-й. Удивительно, как Марку Силва сохраняет свой пост при столь отвратительных результатах.

Котировки букмекеров на предстоящий поединок логичны и предсказуемы. Эксперты считают «Ливерпуль» явным фаворитом. Чистая победа красных доступна за 1.38. Согласитесь, коэффициент не самый заманчивый. Фору «-1,5» брать опасно, а если заглянуть в историю личных встреч, то даже минимальное превосходство команде Юргена Клоппа вовсе не гарантировано.



В четырёх последних очных противостояниях в английской Премьер-лиге у «Ливерпуля» лишь одна победа. Да, «ириски» сейчас не демонстрируют даже 50% своего потенциала, но статус дерби обладает особой магией. Когда встречаются соседи по городу, места в турнирной таблице и прошлые результаты уходят на второй план.



Поединок наверняка пройдёт в упорной борьбе. «Ливерпуль» лишь один из девяти последних матчей в Премьер-лиге выиграл с разницей более чем в один мяч. «Эвертон» сейчас в таком положении, что обязан биться на каждом участке поле. За коэффициент 1.89 в букмекерских конторах можно сделать ставку на общий тотал меньше 3.



В двух прошлых сезонах в поединках между «Ливерпулем» и «Эвертоном» зафиксированы следующие результаты: 1:1 и 1:0 на «Энфилде» и дважды по 0:0 на «Гудисон Парк». Почему мы ожидаем закрытый футбол, когда у тех же красных чуть ли не в каждом поединке проходит классическая ставка на верх?



Во-первых, физическая форма. Да, в Англии привыкли к насыщенному календарю, но «Ливерпуль» проведёт 4-й матч за 12 дней. Многовато. В каждом предыдущем поединке Юрген Клопп выпускал всех сильнейших, а скользкий счёт не позволял футболистам расслабиться. «Эвертон» постарается сыграть максимально компактно, чтобы минимизировать шансы фаворита.



Хозяевам не поможет Алисон. Защитники «Ливерпуля» должны быть максимально сконцентрированными без основного вратаря. Уже в субботу красным выходить на очередной матч АПЛ. О чём это говорит? Если команда Юргена Клоппа выйдет вперёд, то не станет добивать соперника. Гораздо логичнее без риска постараться удержать нужный результат.



Надежды «Эвертона» связаны с изнурительным графиком противника. Гостям важно держать ворота сухими как можно дольше, а во втором тайме использовать преимущество в свежести. Конечно, в обеих командах хватает исполнителей, способных сделать гол из ничего, но с высокой вероятностью мы увидим закрытый футбол с борьбой в центре поля.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

В четырёх последних матчах между «Ливерпулем» и «Эвертоном» в английской Премьер-лиге в сумме было забито три гола. С коэффициентом 1.89 мы сделаем ставку на общий тотал меньше 3. Красные устали из-за тяжёлого графика, а у «ирисок» нет другого шанса, кроме выставления «автобуса».



Ставка: тотал меньше 3 с коэффициентом 1.89.

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