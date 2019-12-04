Арана: я перешёл в «Аталанту», не для того, чтобы сидеть на скамейке

Бразильский защитник «Аталанты», принадлежащий испанской «Севилье», Гильерме Арана подчеркнул, что готов рассмотреть предложения, чтобы покинуть бергамский клуб из-за нехватки игровой практики.

«Я перешёл сюда, не для того, чтобы сидеть на скамейке. У меня нет объяснений, почему так происходит. На моей позиции есть и другие игроки, которые играют неплохо, такие как Робин Гозенс, Ханс Хатебур и Тимоти Кастань, но я ожидал сыграть больше.

Я поговорю со своим агентом и мы оценим предложения, чтобы найти лучшее решение для моего будущего, потому что я не могу позволить себе сделать ещё один неудачный выбор», — приводит слова Араны Estadio Deportivo.

22-летний бразилец перешёл в «Аталанту» на правах аренды за € 1 млн с возможностью выкупа за € 8 млн в конце августа. В этом сезоне он лишь четыре раза вышел на замену в матчах Серии А, проведя на поле в общей сложности 75 минут.

Ранее сообщалось об интересе московского ЦСКА к бразильскому игроку. Армейцы рассматривали вариант с арендой Гильермо Араны из «Севильи» в зимнее трансферное окно.