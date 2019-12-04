«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.



«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Сон, Кейн, Моура.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Константинос Хатцидакис и Харри Леннард. Резервный рефери – Стюарт Эттуэлл.



После 14 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (28) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.