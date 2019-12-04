«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Сон, Кейн, Моура.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Константинос Хатцидакис и Харри Леннард. Резервный рефери – Стюарт Эттуэлл.
После 14 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (28) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.
- 4 декабря 2019
-
22:42
-
22:33
-
22:26
-
22:12
-
21:50
-
21:43
-
21:30
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:33
-
20:17
-
20:16
-
19:59
-
19:54
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:12
-
19:07
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:16
-
17:13
-
16:58
-
16:52