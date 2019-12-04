Салах, Фирмино и Алисон не попали в состав «Ливерпуля» на матч с «Эвертоном»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В стартовый состав «Ливерпуля» на этот матч не попали нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино, а также голкипер Алисон Бекер.



«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Мане, Ориги, Шакири.



«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Холгейт, Кин, Мина, Дэвис, Сигурдссон, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Ливерпуль» набрал 40 очков в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.