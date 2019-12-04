Клопп объяснил отсутствие Алисона, Салаха и Фирмино в основе в дерби Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие Алисона Бекера, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино в стартовом составе команды на матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

«Одно изменение в составе мы должны были сделать, выставив Адриана вместо Алисона. Остальные четыре перестановки мы сделали, чтобы привнести свежесть в игру. Мы пошли на это, потому что можем себе это позволить. Я должен проявить уважение к ребятам, и я много раз говорил, насколько мне нравится этот состав. Пришло время его использовать. Состав на сегодняшний матч обусловлен тем, что мы считаем, что игра будет очень напряжённой. Для этого нам нужны свежие ноги. Мы стараемся их задействовать», — приводит слова Клоппа Squawka.