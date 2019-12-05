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«Ливерпуль» забил после того, как Ориги эффектно перебросил вратаря. Видео

«Ливерпуль» забил после того, как Ориги эффектно перебросил вратаря. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» хозяева увеличили перевес на 31-й минуте, сделав счёт 3:1. Дубль оформил нападающий Дивок Ориги. Он эффектно перебросил вратаря, обработав передачу со своей половины поля.

Видео доступно на «Чемпионате».

15-й тур АПЛ стартовал во вторник, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.

В настоящее время также встречаются «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» с «Астон Виллой», «Саутгемптон» с «Норвич Сити».

Сегодня, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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