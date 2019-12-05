Клопп: в прошлом сезоне у «Ливерпуля» было одно поражение, но этого хватило

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (5:2). Для 52-летнего немецкого специалиста эта победа стала 100-й в АПЛ.

«Беспроигрышная серия? Мне бы очень хотелось, чтобы это было в одном сезоне. Это было бы здорово! В прошлом сезоне у нас было всего лишь одно поражение, но этого было недостаточно.

Я не могу вспомнить ни одну игру из 100 выигранных в АПЛ, в которой мы не должны были побеждать. Такое ощущение, что мы должны выиграть каждую игру. Все победы необходимы. Это хорошее начало, может, даже идеальное», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 16-м туре соперником мерсисайдцев будет «Борнмут». Матч состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 7 декабря, начало — в 18:00 мск.