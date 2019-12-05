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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Зенит» одолел «Динамо» и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства

«Зенит» одолел «Динамо» и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 19-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал московское «Динамо». Матч состоялся на поле академии клуба из Санкт-Петербурга и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол во встрече был забит на 29-й минуте. Его автором стал полузащитник сине-бело-голубых Вадим Симутенков, успешно реализовавший пенальти.

«Зенит», набрав 33 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает располагающемуся строчкой выше «Локомотиву» по дополнительным показателям. «Динамо», несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве. Отрыв бело-голубых от ближайших преследователей составляет 8 очков.

Турнирная таблица молодёжного первенства России. Расписание матчей.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
05 декабря 2019, четверг. 13:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 Симутенков – 29' (пен)
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