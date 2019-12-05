«Зенит» одолел «Динамо» и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства
В 19-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал московское «Динамо». Матч состоялся на поле академии клуба из Санкт-Петербурга и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол во встрече был забит на 29-й минуте. Его автором стал полузащитник сине-бело-голубых Вадим Симутенков, успешно реализовавший пенальти.
«Зенит», набрав 33 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает располагающемуся строчкой выше «Локомотиву» по дополнительным показателям. «Динамо», несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве. Отрыв бело-голубых от ближайших преследователей составляет 8 очков.
Турнирная таблица молодёжного первенства России. Расписание матчей.
- 5 декабря 2019
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11:56
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11:45
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11:32
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