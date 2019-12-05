В ЦСКА объяснили ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром»

Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксёнов по просьбе корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова разъяснил ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром».



«Да, руководство «Краснодар» было готово предоставить бесплатные билеты для наших болельщиков, за что мы очень им благодарны. Однако в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине. На последнем матче «Краснодар» — ЦСКА мы столкнулись с очень большим количеством местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА. Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьёзными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодар» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

В преддверии наступающего матча, мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали. Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы ещё раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.