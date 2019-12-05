В «твиттере» «Ромы» использовал интернет-мем, описав обложку журнала

В «твиттере» «Ромы» отреагировали на обложку итальянской газеты Corriere dello Sport.
Напомним, итальянское издание анонсировало предстоящий матч 14-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой», поместив на первую страницу фотографию форварда миланской команды Ромелу Лукаку и защитника римлян Криса Смоллинга с заголовком «Чёрная пятница». «Фиорентина», «Интер» и «Рома» раскритиковали издание за этот креатив.
Римский клуб ответил на эту обложку, использовав мем «абсолютно никто».
«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 37 очков в 14 турах. «Рома» располагается на пятом месте, имея в активе 28 очков.
Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» состоится завтра, 6 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 22:45 мск.
- 5 декабря 2019
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