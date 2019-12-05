Мактоминай: игроки «Манчестер Юнайтед» любят Сульшера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

«Не слишком много читаю, о чём пишут в Интернете и прессе. Обязанность футболистов — выходить на поле и показывать лучшую игру ради тренера. Надеюсь, мы будем выступать хорошо, поскольку любим Сульшера», — приводит слова Мактоминая Goal со ссылкой на MUTV.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 15 матчах «красные дьяволы» одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

В 16-м туре английского первенства «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Манкунианское дерби состоится на стадионе «Этихад» 7 декабря, начало — в 20:30 мск.