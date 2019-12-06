Уткин: я призвал к мирному протесту и пока свободен, но кому-то везёт меньше

Известный блогер Василий Уткин выступил с поддержкой акции, организованной объединением фанатов «Спартака» «Фратрия» и заключающейся в уходе болельщиков со стадиона на всех матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Относительно заявления «Фратрии». Я его поддерживаю. В каком смысле? В том, что это а) протест, б) выраженный, недвусмысленный, в) мирный во всех смыслах. Если юродствовать, то даже способствующий нормальной работе городского транспорта (распределяя нагрузку на него, связанную с развозом народа со стадиона, по времени). Санитарный врач Онищенко (бывший) тоже может быть доволен – меньше люди будут мерзнуть в статичном положении на трибуне. Но это если юродствовать.
А по существу, форма выбрана удачно, потому что вы – те, кто принимает такие решения, кто считает нормальным беспричинные задержания «профилактические» и т. д. – ну вот посмотрите, как выглядит футбол без фанатской трибуны. Вы же к этому ведёте. Да, да.
Я ещё потому поддерживаю «Фратрию», что наказан её заводящий. Я думаю, что надо быть ярким парнем, чтобы заводить, но это всё же функция: он же не речь на митинге толкает, он выполняет определённую миссию, более или менее спланированную и понятную всем заранее. И в этой связи – как трибуна может не вступиться за заводящего? Это было бы полнейшим абсурдом, как ни посмотри.
Уйду ли я с трибуны на 30-й минуте? Нет. Я бываю на футболе не как болельщик. Я там работаю. Игра не остановится, телевизоры не выключатся. Если я пойду на матч «Спартак» – «Ростов» (может быть, раздумываю сейчас), я поддержу акцию иначе. Я приеду на игру на метро. Со всеми вместе. Посмотрю на людей, может, поговорю. Я далёк от мысли, что это должно быть отмечено, нет. Просто в данном случае посмотреть на людей самым непосредственным образом – важнейшая часть впечатления о матче. Часть дела.
Кроме того, для того чтобы акция лучше удалась, я считаю важным, чтобы изначально на матчи пришло как можно больше народа. Это сделает акцию фанатов заметнее. А она заслуживает этого как любая акция гражданской солидарности. Поэтому на игру я, скорее всего, пойду. Я не фанат, я смотрю футбол иначе и выражаю эмоции иначе. Мало того, я не интересуюсь фанатской деятельностью специально. Я считаю «профилактические» задержания профанацией. Лично я много работаю и много зарабатываю, и я хочу, чтобы за мои налоги полиция в моей стране задерживала реальных правонарушителей, а не отрывала жопу по авралу и мела первых попавшихся, чтобы настоящие хулиганы, возможно, испугались.
Я чувствую свою обязанность поддержать людей, таким образом попавших в беду. Ещё и потому, что конкретно это несчастье – попасть под гребёнку – мне как человеку публичному не грозит (пока). Поэтому я обязан быть солидарен. Ведь меня в такой ситуации, скорее всего, пока не тронут именно потому, что те, кого «метут», слушают меня, подписываются на мои блоги и создают ту публичность, которая меня защищает. У меня есть свои риски. Например, сесть за призыв к насилию вследствие призыва к мирному протесту – как раз это я и проделал в последнем выпуске «ФК». Пока свободен, и даже не на условном. Но кому-то ровно в такой ситуации уже везёт меньше. И вот поэтому я поступаю так», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 6 декабря 2019
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:26
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
08:37
-
08:19
-
08:07
-
07:36
-
02:58
-
02:07
-
01:47
-
01:25
-
01:06
-
01:01