Уткин: я призвал к мирному протесту и пока свободен, но кому-то везёт меньше

Известный блогер Василий Уткин выступил с поддержкой акции, организованной объединением фанатов «Спартака» «Фратрия» и заключающейся в уходе болельщиков со стадиона на всех матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Относительно заявления «Фратрии». Я его поддерживаю. В каком смысле? В том, что это а) протест, б) выраженный, недвусмысленный, в) мирный во всех смыслах. Если юродствовать, то даже способствующий нормальной работе городского транспорта (распределяя нагрузку на него, связанную с развозом народа со стадиона, по времени). Санитарный врач Онищенко (бывший) тоже может быть доволен – меньше люди будут мерзнуть в статичном положении на трибуне. Но это если юродствовать.



А по существу, форма выбрана удачно, потому что вы – те, кто принимает такие решения, кто считает нормальным беспричинные задержания «профилактические» и т. д. – ну вот посмотрите, как выглядит футбол без фанатской трибуны. Вы же к этому ведёте. Да, да.



Я ещё потому поддерживаю «Фратрию», что наказан её заводящий. Я думаю, что надо быть ярким парнем, чтобы заводить, но это всё же функция: он же не речь на митинге толкает, он выполняет определённую миссию, более или менее спланированную и понятную всем заранее. И в этой связи – как трибуна может не вступиться за заводящего? Это было бы полнейшим абсурдом, как ни посмотри.



Уйду ли я с трибуны на 30-й минуте? Нет. Я бываю на футболе не как болельщик. Я там работаю. Игра не остановится, телевизоры не выключатся. Если я пойду на матч «Спартак» – «Ростов» (может быть, раздумываю сейчас), я поддержу акцию иначе. Я приеду на игру на метро. Со всеми вместе. Посмотрю на людей, может, поговорю. Я далёк от мысли, что это должно быть отмечено, нет. Просто в данном случае посмотреть на людей самым непосредственным образом – важнейшая часть впечатления о матче. Часть дела.



Кроме того, для того чтобы акция лучше удалась, я считаю важным, чтобы изначально на матчи пришло как можно больше народа. Это сделает акцию фанатов заметнее. А она заслуживает этого как любая акция гражданской солидарности. Поэтому на игру я, скорее всего, пойду. Я не фанат, я смотрю футбол иначе и выражаю эмоции иначе. Мало того, я не интересуюсь фанатской деятельностью специально. Я считаю «профилактические» задержания профанацией. Лично я много работаю и много зарабатываю, и я хочу, чтобы за мои налоги полиция в моей стране задерживала реальных правонарушителей, а не отрывала жопу по авралу и мела первых попавшихся, чтобы настоящие хулиганы, возможно, испугались.



Я чувствую свою обязанность поддержать людей, таким образом попавших в беду. Ещё и потому, что конкретно это несчастье – попасть под гребёнку – мне как человеку публичному не грозит (пока). Поэтому я обязан быть солидарен. Ведь меня в такой ситуации, скорее всего, пока не тронут именно потому, что те, кого «метут», слушают меня, подписываются на мои блоги и создают ту публичность, которая меня защищает. У меня есть свои риски. Например, сесть за призыв к насилию вследствие призыва к мирному протесту – как раз это я и проделал в последнем выпуске «ФК». Пока свободен, и даже не на условном. Но кому-то ровно в такой ситуации уже везёт меньше. И вот поэтому я поступаю так», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Фратрия» призвала фанатов покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ