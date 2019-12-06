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Испанская федерация футбола хочет поставить статую в честь Месси

Испанская федерация футбола хочет поставить статую в честь Месси
Футбол / Испания 0

В честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установить статую.

Статую аргентинского форварда хотят установить в городе Лас-Росас, который находится в провинции Мадрида. Она будет находится рядом со статуями Альфредо Ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.

Как отмечается, в скором времени будет достигнут полный консенсус в отношении решения о его размещении. Единственное сомнение заключается в том, будут ли они ждать, пока аргентинец закончит карьеру, как в случае с тремя другими футболистами, или они начнут работать над статуей уже сейчас.

В минувший понедельник Лионель Месси получил свой шестой «Золотой мяч», это является рекордом в истории футболу по количеству этих наград.

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