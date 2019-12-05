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Месси: стыдно видеть Мане всего лишь четвёртым в голосовании за «Золотой мяч»

Месси: стыдно видеть Мане всего лишь четвёртым в голосовании за «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Садио Мане и сообщил, что хотел бы видеть сенегальца выше в итоговом голосовании за «Золотой мяч».

«Стыдно видеть Мане всего лишь на четвёртом месте в голосовании за «Золотой мяч». Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на эту награду. Поэтому было очень сложно выбрать какого-то определённого игрока. Но я отметил именно Мане, потому что он мне нравится как футболист», — приводит слова Месси Metro со ссылкой на Canal+.

Садио Мане стал четвёртым по результатам голосования в борьбе за «Золотой мяч». Лионель Месси, в свою очередь, стал первым игроком в истории футбола, который провозглашался лауреатом шесть раз.

Мане: надеюсь, выиграю «Золотой мяч» в следующем году
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