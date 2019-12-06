Мостовой: высказывание Запашного безобразно. Болельщиков нужно уважать

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о болельщиках.
Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела», за что впоследствии подвергся серьёзной критике.
«Высказывание Запашного безобразно. Мы на тему болельщиков уже много разговариваем, на тему всех этих кричалок в сторону Дзюбы. Я уже призывал всех успокоиться, не надо раздувать эту тему. Кричат на всех, про меня тоже кричали, когда я играл. А сейчас мы знаем про все эти задержания московских болельщиков в Питере. Это тоже близко к беспределу. Многие стали забывать, что футбол – это болельщики. Плохо, когда фанаты становятся частью каких-то разборок. Уже были случаи, когда матчи проводились без зрителей, от этого никому не становится лучше. Болельщиков нужно уважать, впрочем, как и футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 декабря 2019
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