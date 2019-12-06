Уткин — о Чеботарёве: получить по лицу после договорной игры — особое искусство

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова бывшего арбитра Юрия Чеботарёва, который рассказал о договорном характере матча «Динамо» — «Алания» в 1996 году.
«Я помню этот матч, помню пенальти, помню этот сюжет. Помню, чем эта игра закончилась для Юрия Чеботарёва, я тогда стоял за воротами. Но это было 23 года назад, сейчас чёткого впечатления об этой игре у меня уже не осталось. Хочу сказать, что нынешние слова Юрия Чеботарёва говорят о том, что он очень некритично подходит к себе. Потому что получить по физиономии после матча, который, оказывается, был договорным, — это особое судейское искусство. Он в принципе, по-моему, до сих пор единственный судья, который получил по физиономии сразу после матча. А если этот матч был ещё и договорным, то это возводит его достижение в куб.
Если это была игра, в которой договорились, то я даже не знаю, что стало причиной такого возбуждения к нему со стороны «Динамо». Он футболистов за гениталии хватал, или что? Та игры была скандальной. Но у меня не было ощущения, что тот матч был договорным. Мы даже в редакции об этом не говорили. В целом для Чеботарёва это был поворотный матч в карьере, а не для меня. Мне нечего добавить к тому, что я сказал 23 года назад в сюжете. Так же как у меня и нет повода менять своё мнение о том, что пенальти в том матче не было», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 декабря 2019
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