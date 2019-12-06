Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-судья Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996-м был договорным

Экс-арбитр Чеботарёв: знал, что матч «Динамо» — «А
Экс-судья Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996-м был договорным
Футбол / РПЛ 0

Бывший арбитр Юрий Чеботарёв рассказал о работе на матче «Динамо» — «Алания» в 1996 году.

«Приходилось ли извиняться за свою работу? На поле, в процессе игры. Бывает, ошибёшься, погасишь страсти с глазу на глаз. А так, чтобы осознанно и публично, — только после матча «Динамо» — «Алания». Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». — «Если не зайдёшь, тебе помогут зайти». — «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся — готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Всё. Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое — игра была договорная. Договорились на 1:1.

Я помог «Алании» и за это меня побили? Нет. Во-первых, сыграли вничью. Во-вторых, после матча люди из «Алании» рассказали: футболистам «Динамо» дали бабки. Не всей команде — нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я», — приводятся слова Чеботарёва на сайте «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019