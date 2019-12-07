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Мане стал лучшим игроком «Ливерпуля» в ноябре

Мане стал лучшим игроком «Ливерпуля» в ноябре
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим футболистом команды в ноябре, сообщает официальный сайт клуба. В борьбе за награду он опередил Фабиньо и Вирджила ван Дейка.

«Конечно же, я счастлив выиграть этот приз. Я стараюсь быть лучшим всегда и это честь для меня. Последние пара недель были просто отличными для меня и моих партнеров по команде. Я думаю, нам стоит продолжать в том же духе.

Фанаты делают для нас все, поэтому хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Очень люблю вас!» — приводит слова Мане официальный сайт «Ливерпуля».

В прошлом месяце сенегалец принял участие в шести матчах за «Ливерпуль» во всех соревнованиях, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Мане напомнил, кто на самом деле лучший в «Ливерпуле»
Садио легко справляется без Фирмино и Салаха.
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