Найджел Пирсон возглавил «Уотфорд»
Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что 56-летний Пирсон подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона. Британский специалист приступит к работе в начале следующей недели.
Найджел Пирсон сменил на посту «Уотфорда» Кике Санчеса Флореса, который покинул «шершней» уже второй раз за свою карьеру, проработав в текущем сезоне лишь три месяца.
В этом сезоне «Уотфорд» уволил уже двух главных тренеров — Хави Грасию и Кике Флореса.
После 15 туров «Уотфорд» идёт на последнем месте в английской Премьер-лиге, набрав 8 очков.
В 16-м туре «Уотфорд» примет «Кристал Пэлас» на стадионе «Викарэйдж Роуд». Встреча состоится 7 декабря в 18:00 мск.
«Уотфорд» уволил Флореса с поста главного тренера
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