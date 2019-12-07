Найджел Пирсон возглавил «Уотфорд»

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 56-летний Пирсон подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона. Британский специалист приступит к работе в начале следующей недели.

Найджел Пирсон сменил на посту «Уотфорда» Кике Санчеса Флореса, который покинул «шершней» уже второй раз за свою карьеру, проработав в текущем сезоне лишь три месяца.

В этом сезоне «Уотфорд» уволил уже двух главных тренеров — Хави Грасию и Кике Флореса.

После 15 туров «Уотфорд» идёт на последнем месте в английской Премьер-лиге, набрав 8 очков.

В 16-м туре «Уотфорд» примет «Кристал Пэлас» на стадионе «Викарэйдж Роуд». Встреча состоится 7 декабря в 18:00 мск.

