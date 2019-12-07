Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я история футбола

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сравнил себя с американским кинорежиссёром Квентином Тарантино.

«Квентин Тарантино — история кино, а я история футбола. Он очень сильно любит кино — точно так же как и я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший. Он любит то, что делает, и хочет передать это людям. Мечтаю сыграть в его фильме плохого парня, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону… Серьёзно, очень уважаю его, он прекрасно воплощает американскую мечту», — приводит слова Ибрагимовича El MUndo Deportivo со ссылкой на GQ.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца текущего года. Швед уже анонсировал возвращение в Италию. Ожидается, что он продолжит карьеру в «Милане».