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Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я история футбола

Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я история футбола
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сравнил себя с американским кинорежиссёром Квентином Тарантино.

«Квентин Тарантино — история кино, а я история футбола. Он очень сильно любит кино — точно так же как и я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший. Он любит то, что делает, и хочет передать это людям. Мечтаю сыграть в его фильме плохого парня, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону… Серьёзно, очень уважаю его, он прекрасно воплощает американскую мечту», — приводит слова Ибрагимовича El MUndo Deportivo со ссылкой на GQ.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца текущего года. Швед уже анонсировал возвращение в Италию. Ожидается, что он продолжит карьеру в «Милане».

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