Созин: болельщики – сила, с ними нельзя говорить на языке дубинок и задержаний

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о массовом задержании болельщиков «Спартака» во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Нужно ещё раз закрепить: произошедшее в Сан-Марино между фанатами и Дзюбой нельзя оправдывать. Такого не должно происходить на матчах сборной. Дзюба всегда предан команде, отлично проявил себя на чемпионате мира. Словом, мне непонятна такая акция ненависти по отношению к игроку сборной, но точно так же непонятна реакция властей на прошлой неделе в Питере.

Наверное, у правоохранителей была инсайдерская информация, на основании которой они применили карательные меры в отношении спартаковских фанатов. Но давайте согласимся, что такая непомерная жёсткость — явный перебор. Чего можно добиться такими методами? Футбола без болельщиков? Мы точно хотим этого? Наверное, стоит напомнить, что в футбол играют в первую очередь для зрителей. Футбол при пустых трибунах никому не интересен, в том числе футболистам.

Бойкотом болельщики показывают, что они сила, с которой нельзя говорить на языке ответной силы — дубинок, задержаний и репрессий. Только силовыми методами сложившуюся проблему не решить. Не предлагаю заниматься уговорами, но нужен диалог, в результате которого появится новый негласный договор между болельщиками, футбольными властями и правоохранительными органами.

Нужно начать договариваться уже сейчас, пока дело не дошло до открытых конфликтов. Может сложиться ошибочное мнение, что впереди длинный зимний перерыв, болельщики «перебесятся» и забудут. Вместо того чтобы рассчитывать на авось, нужно использовать предстоящие три месяца для диалога и совместной работы, чтобы после возобновления чемпионата нас вновь интересовала бы игра на футбольном поле, а не бойкоты и столкновения на трибунах.

В этот непростой момент, когда страсти накалены до предела, хотелось бы обратиться к уважаемым в стране людям — директору цирка, директору рынка, главе Киностудии имени Петра Первого и другим заслуженным деятелям. Безусловно, каждый имеет право на частное мнение. Но, возможно, мнение о футбольных болельщиках стоит высказывать в частном порядке, чтобы не навредить своими явно провокационными и нацистскими высказываниями", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.