Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом». Яркие фото из Тушино
7 декабря в Москве на тренировочной базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к домашнему матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Встреча состоится 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 7 декабря 2019
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