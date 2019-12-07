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Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом». Яркие фото из Тушино

Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом». Яркие фото из Тушино
Футбол / РПЛ 0

7 декабря в Москве на тренировочной базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к домашнему матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Встреча состоится 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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