Эффектный гол и шикарный пас Салаха — в обзоре матча «Борнмут» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» со счётом 3:0 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Алекс Окслейд-Чемберлен. Он с близкого расстояния в касание пробил мимо вратаря после верховой передачи полузащитника Джордана Хендерсона со своей половины поля.

На 44-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта удвоил преимущество хозяев после роскошного паса пяткой за спину нападающего Мохамеда Салаха.

Во втором тайме окончательный счёт встречи установил Салах на 54-й минуте. Он принял в штрафной передачу вразрез от Кейта и ударом в угол поразил ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Ливерпуль», набрав 46 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, а «Борнмут» с 16 очками — 15-е.