«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2
В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Мяч в свои ворота отправил форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия.
«Валенсия» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».
- 7 декабря 2019
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:12
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:39
-
20:34
-
20:34
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:15
-
19:52
-
19:52
Партнерский контент