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«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2

«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Мяч в свои ворота отправил форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия.

«Валенсия» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».

Испания - Примера. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 4
Валенсия
Валенсия
1:0 Марти – 11'   2:0 Марти – 20' (пен)   2:1 Марти – 45+3' (автогол)   2:2 Гамейро – 57'   2:3 Гамейро – 59'   2:4 Торрес – 88'
Удаления: Фалькон – 74' / нет
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