«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2

В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Мяч в свои ворота отправил форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия.



«Валенсия» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».