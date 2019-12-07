Болельщик «Манчестер Сити» оскорбил Фреда на расовой почве во время дерби с «МЮ»
Один из болельщиков «Манчестер Сити», присутствовавший на домашнем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2), оскорбил полузащитника «красных дьяволов» Фреда на расовой почве.
Инцидент произошёл во втором тайме, когда Фред находился недалеко от трибун. Фанат изображал обезьяну перед бразильским хавбеком, а также имитировал звуки животного.
После матча организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратилась к обоим клубам по поводу случившегося.
Позже «Манчестер Сити» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика и сообщил, что сейчас работает с полицией, чтобы идентифицировать хулигана. «Горожане» пообещали пожизненно запретить фанату посещать их матчи.
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