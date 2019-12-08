Полиция арестовала фаната по делу о расистских оскорблениях на дерби Манчестера
Сегодня, 8 декабря, полиция арестовала мужчину по делу о расистских оскорблениях на матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2), сообщает Sky Sports.
Инцидент произошёл во втором тайме встречи, когда полузащитник «красных дьяволов» Фред находился недалеко от трибун. Болельщик «горожан» изображал обезьяну перед бразильским игроком, а также имитировал звуки животного.
После матча организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратилась к обоим клубам по поводу случившегося. Позже «Манчестер Сити» выступил с заявлением, осудив действия фаната. «Горожане» также пообещали пожизненно запретить ему посещать их матчи.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Фред — о расистских оскорблениях: к сожалению, мы живём в отсталом обществе
- 8 декабря 2019
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