«Сочи» и «Рубин» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Адлан Хатуев (Грозный) и Константин Шаламберидзе (Москва).
Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал Душан Лагатор, которому голевой пас отдал Дмитрий Полоз. Казанский клуб восстановил равновесие в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился Евгений Марков с передачи Хвичи Кварацхелии.
«Рубин», набрав 19 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (15) — на 16-м месте.
В 20-м туре «Рубин» на выезде сыграет с «Тамбовом». «Сочи» дома встретятся с тульским «Арсеналом». Матчи состоятся в марте 2020 года.
- 8 декабря 2019
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