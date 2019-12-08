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«Хетафе» перед матчем с «Краснодаром» обыграл «Эйбар» в Примере

«Хетафе» перед матчем с «Краснодаром» обыграл «Эйбар» в Примере
Футбол / Лига Европы 0

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эйбар» проиграл «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали Мигель Мартинес Мунуэра и Хосе Алькоба Родригес.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Родригес Анхель, которому ассистировал Дамиан Суарес. В концовке матча хозяева остались вдесятером из-за удаления Фабиана Орельяны.

«Хетафе», набрав 27 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эйбар» (15) — 16-й.

Напомним, что в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Хетафе 12 декабря.

Испания - Примера. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Анхель – 67'
Удаления: Орельяна – 90+7' / нет
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