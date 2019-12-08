«Хетафе» перед матчем с «Краснодаром» обыграл «Эйбар» в Примере
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эйбар» проиграл «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали Мигель Мартинес Мунуэра и Хосе Алькоба Родригес.
Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Родригес Анхель, которому ассистировал Дамиан Суарес. В концовке матча хозяева остались вдесятером из-за удаления Фабиана Орельяны.
«Хетафе», набрав 27 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эйбар» (15) — 16-й.
Напомним, что в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Хетафе 12 декабря.
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