«Хетафе» перед матчем с «Краснодаром» обыграл «Эйбар» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эйбар» проиграл «Хетафе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали Мигель Мартинес Мунуэра и Хосе Алькоба Родригес.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Родригес Анхель, которому ассистировал Дамиан Суарес. В концовке матча хозяева остались вдесятером из-за удаления Фабиана Орельяны.

«Хетафе», набрав 27 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эйбар» (15) — 16-й.

Напомним, что в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Хетафе 12 декабря.