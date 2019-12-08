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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок шотландской лиги

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок шотландской лиги
Футбол / Прочие турниры 0

В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встретились «Рейнджерс» и «Селтик». Победу одержали номинальные гости – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма, на 60-й минуте. Его автором стал защитник Кристофер Жюльен. При этом спустя четыре минуты «Рейнджерс» получил возможность восстановить равенство в счёте, однако нападающему Альфредо Морелосу не удалось реализовать пенальти.

«Селтик» завоевал Кубок шотландской лиги в четвёртый раз подряд и в 19-й раз в своей истории. «Рейнджерс», несмотря на поражение в сегодняшнем матче, остаётся рекордсменом турнира – трофей покорялся клубу 27 раз. При этом команды принимали участие в финалах соревнований почти одинаковое количество раз. «Рейнджерс» добирался до решающего матча 35 раз, «Селтик» – 33.

Шотландия - Кубок лиги. Финал
08 декабря 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Окончен
0 : 1
Селтик
Глазго
0:1 Жюльен – 60'
Удаления: нет / Frimpong – 63'
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