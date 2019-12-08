«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок шотландской лиги

В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встретились «Рейнджерс» и «Селтик». Победу одержали номинальные гости – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма, на 60-й минуте. Его автором стал защитник Кристофер Жюльен. При этом спустя четыре минуты «Рейнджерс» получил возможность восстановить равенство в счёте, однако нападающему Альфредо Морелосу не удалось реализовать пенальти.
«Селтик» завоевал Кубок шотландской лиги в четвёртый раз подряд и в 19-й раз в своей истории. «Рейнджерс», несмотря на поражение в сегодняшнем матче, остаётся рекордсменом турнира – трофей покорялся клубу 27 раз. При этом команды принимали участие в финалах соревнований почти одинаковое количество раз. «Рейнджерс» добирался до решающего матча 35 раз, «Селтик» – 33.
- 8 декабря 2019
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