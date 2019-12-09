Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной

Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной
Футбол / Южная Америка 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб «Химнасия и Эсгрима».

Почеттино посетил домашнюю игру «Химнасии» с «Кордобой», которая завершилась победой команды Марадоны со счётом 2:1, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в начале сентября. После 16 туров команда занимает 21-е место в чемпионате Аргентины, имея в своём активе 14 очков.

Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году, когда Маурисио был всего 21 год.

Ранее из-за разногласий в руководстве клуба Марадона объявлял об уходе из «Химнасии», но спустя некоторое время отставка была отменена, так как вопросы с руководством были урегулированы.

Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019