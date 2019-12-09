Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который возглавляет местный клуб «Химнасия и Эсгрима».
Почеттино посетил домашнюю игру «Химнасии» с «Кордобой», которая завершилась победой команды Марадоны со счётом 2:1, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Марадона возглавил «Химнасию» в начале сентября. После 16 туров команда занимает 21-е место в чемпионате Аргентины, имея в своём активе 14 очков.
Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году, когда Маурисио был всего 21 год.
Ранее из-за разногласий в руководстве клуба Марадона объявлял об уходе из «Химнасии», но спустя некоторое время отставка была отменена, так как вопросы с руководством были урегулированы.
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