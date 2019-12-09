«Коротко о моём сезоне». Слуцкий посвятил смешное видео уходу из «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» пошутил на тему ухода из нидерландского клуба.
Российский специалист опубликовал видео, на котором спортсмен прыгает в воду с большой высоты. В конце вставлен фрагмент из другого ролика, где мужчина падает на лёд. Пост Слуцкий сопроводит следующей подписью: «Коротко о моём сезоне в «Витессе».
Напомним, о своём уходе Слуцкий сообщил СМИ после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для «Витесса» пятым подряд. Ранее команда из Арнема проиграла также «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).
Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.
- 9 декабря 2019
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