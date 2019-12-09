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Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет
Футбол / РПЛ 0

Шестнадцать клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб., сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола, опубликованном на официальном сайте аудиторской компании PwC.

Доходы российских клубов в прошлом году выросли на 4,6% и составили 59,4 млрд руб. Расходы российских команд, в свою очередь, сократились на 1,5%. В 2018 году сумма расходов клубов Российской Премьер-Лиги составила 57,6 млрд руб.

Финансовые результаты конкретных команд традиционно не раскрываются в исследовании. Российский футбольный союз (РФС) с текущего года начал частично раскрывать финансовые результаты отдельных клубов, однако в очень ограниченном объёме.

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