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Крыховяк: всегда нравилось, как играет «Атлетико» при Симеоне

Крыховяк: всегда нравилось, как играет «Атлетико» при Симеоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотив» Гжегож Крыховяк в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился мнением о мадридской команде и её тренере Диего Симеоне.

«Мне всегда нравилось, как играет „Атлетико“ при Симеоне. Они играют с душой. У меня нет такого большого тренерского таланта. Я игрок, который всегда борется и бежит. Я там, где нахожусь, благодаря работе.

У „Атлетико“ есть свой стиль. Команда для них важнее, чем отдельный игрок. Футболисту, который талантлив, но при этом не любит защищаться, непросто здесь. Но если у вас действительно есть талант, вы способны адаптироваться в любой команде», — приводит слова Крыховяка EFE.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 11 декабря, на стадионе «Ванде Метрополитано» в Мадриде.

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