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«Зенит» проиграл «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА из-за автогола вратаря

«Зенит» проиграл «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА из-за автогола вратаря
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» принимала «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Кайша Футебол Кампус» в Сейшале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал голкипер «Зенита» Даниил Одоевский, который отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи.

Таким образом, «Зенит» набрал 4 очка в 6 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице группы G. Петербургский клуб завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА сезона-2019/20. Лиссабонская «Бенфика» набрала 15 очков и вышла из группы G с первого места. Соперниками команд по группе G являются «Лион» (12) и «РБ Лейпциг» (4).

Юношеская лига УЕФА. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 18:00 МСК
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Зенит U19
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Одоевский – 59' (автогол)
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