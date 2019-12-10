«Зенит» проиграл «Бенфике» в матче Юношеской лиги УЕФА из-за автогола вратаря

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Бенфика» принимала «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Кайша Футебол Кампус» в Сейшале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал голкипер «Зенита» Даниил Одоевский, который отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи.



Таким образом, «Зенит» набрал 4 очка в 6 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице группы G. Петербургский клуб завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА сезона-2019/20. Лиссабонская «Бенфика» набрала 15 очков и вышла из группы G с первого места. Соперниками команд по группе G являются «Лион» (12) и «РБ Лейпциг» (4).