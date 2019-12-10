«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик. На 26-й минуте Милик оформил дубль и упрочил преимущество неаполитанцев. Через 12 минут главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр назначил пенальти в ворота «Генка», который успешно исполнил Милик. Во втором тайме, на 74-й минуте, второй 11-метровый удар за «Наполи» реализовал бельгийский форвард Дрис Мертенс.
«Наполи» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 2-го места в группе Е. «Генк» (1) занял 4-е место и завершил выступление в турнире.
- 10 декабря 2019
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