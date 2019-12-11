Лэмпард: расточительная игра в атаке может дорого стоить «Челси» в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:1).
«Мы хорошо провели первый тайм и великолепно выглядели в начале второго, однако вновь не лучшим образом распоряжались создаваемыми моментами. Меня беспокоит, что мы позволяем соперникам оставаться в игре до последнего момента. На протяжении всего сезона мы неоднократно сталкивались с подобным развитием событий, и я уже устал раз за разом говорить об этом.
В перерыве я попросил игроков прибавить в давлении на соперника, и они выполнили мою установку. Я никогда не сомневался в самоотдаче своих футболистов, но вынужден снова обращать внимание на то, что мы должны действовать более эффективно в штрафной. Мы создаем немало шансов, но используем их не так часто, как хотелось бы, будь то матчи АПЛ или Лиги чемпионов.
Мы вышли из группы, и это хорошее достижение. Однако в плей-офф будет намного сложнее, и столь расточительная игра в атаке может дорого нам стоить.
Неважно, кто достанется нам в соперники. В любом случае это будет очень сложное противостояние. Я не буду переживать по поводу результатов жеребьёвки, поскольку получить заведомо более лёгкого соперника на этой стадии турнира просто невозможно. Это станет для нас проверкой и непростым испытанием, но мы должны быть рады возможности сыграть против сильнейших клубов континента», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
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