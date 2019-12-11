«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Валенсии» Родриго, отправивший мяч в ворота хозяев на 24-й минуте матча. В составе испанской команды не сыграл российский полузащитник Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться после травмы.
В другом матче группы Н «Челси» принимал «Лилль». Игра, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Таким образом, «Валенсия» и лондонский «Челси» набрали по 11 очков и вышли в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го и 2-го места соответственно. «Аякс» выступит в Лиге Европы, а «Лилль» завершил выступление в турнире.
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