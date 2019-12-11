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Моуринью запретил игрокам «Тоттенхэма» пересматривать отрывки матча «Баварией»

Моуринью запретил игрокам «Тоттенхэма» пересматривать отрывки матча «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью запретил свои подопечным пересматривать фрагменты матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

«Я запретил своим игроком смотреть любые фрагменты того матча. Я смотрел его пару раз с тренерским штабом, пытаясь рассмотреть каждую деталь, но ни одного куска матча смотреть парням я не разрешаю.

Мы собираемся сосредоточиться скорее на своей игре, нежели на «Баварии», чтобы развивать и улучшать свою игру, а не чужую. Мы полностью будем сфокусирован на себе. Я пришёл в клуб в середине сезона, у меня не было предсезонки, чтобы тщательно узнать всех игроков. Поэтому мы должны постараться показать качественную игру», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

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