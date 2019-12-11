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Сампаоли подал в отставку с поста главного тренера «Сантоса». Клуб принял запрос

Сампаоли подал в отставку с поста главного тренера «Сантоса». Клуб принял запрос
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли покинул пост наставника бразильского «Сантоса». Об этом сообщается в официальном сайте клуба. 59-летний специалист выразил желание завершить сотрудничество с «Сантосом», и клуб пошёл ему навстречу.

О начале сотрудничества Сампаоли с бразильским клубом стало известно в декабре 2018 года. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии «Сантос» занял второе место, уступив чемпионство «Фламенго». В настоящее время клуб также идёт вторым в турнирной таблице, уступая тому же «Фламенго» 16 очков. В минувшее воскресенье «Сантос» разгромил «Фламенго» со счётом 4:0.

Ранее Сампаоли работал в сборных Чили и Аргентины. В сезоне-2016/17 специалист возглавлял испанскую «Севилью».

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