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Каррера: предложений и контактов с российскими клубами у меня не было

Каррера: предложений и контактов с российскими клубами у меня не было
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, рассказал, какие задачи поставил перед ним греческий клуб, и поведал, были ли у него предложения от других клубов Российской Премьер-Лиги.

«Начиная с лета у меня были определённые варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. Предложений и контактов с российскими клубами у меня не было.

Руководство клуба поставило задачу — выход в еврокубки. Сейчас говорим об этом. Перед нами стоит задача отдать все силы на поле, чтобы трибуны гордились тем, что болеют за АЕК», — приводит слова Карреры Sport24.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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