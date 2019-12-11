«Локомотив» поддержат в выездном матче ЛЧ с «Атлетико» 700 болельщиков

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», который состоится в Испании, российскую команду поддержат 700 болельщиков, сообщает пресс-служба московского клуба. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано», которая вмещает 68 456 зрителей. Начало игры — в 23:00 мск.



Игру будет судить бригада арбитров из Венгрии. Главным арбитром встречи будет Виктор Кошшои. Его помощниками назначены Дьердь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.



Напомним, «Локомотив» потерял всяческие шансы пробиться как в плей-офф Лиги чемпионов, так и в 1/16 финала Лиги Европы. В то же время «железнодорожники» могут оставить «Атлетико» без 1/8 финала Лиги чемпионов — для этого им нужно отобрать очки у испанской команды, а в параллельном матче «Байер» обыграет немотивированный «Ювентус».