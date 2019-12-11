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Скауты «Челси» просматривали Вернера и Дембеле

Скауты «Челси» просматривали Вернера и Дембеле
Футбол / Англия 0

Скауты «Челси» просматривали нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера и форварда «Лиона» Муссу Дембеле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов вчера, 10 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб показал, что готов приобретать новых игроков в январское трансферное окно после снятия трансферного запрета. Первым делом «Челси» обратился к позиции нападающего, чтобы увеличить конкуренцию форварду команды Тэмми Абрахаму, так как Миши Батшуайи и Оливье Жиру не способны этого сделать. Француз намерен уйти из клуба, так как хочет получать больше игровой практики.

Тимо Вернер в этом сезоне принял участие в 14 матчах Бундеслиги, забив 15 голов и отдав 5 результативных передач. Сумма отступных немецкого футболиста составляет € 60 млн. Мусса Дембеле в свою очередь 16 раз сыграл в чемпионате Франции, забив при этом 10 мячей.

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