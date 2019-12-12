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Черчесов о Гильерме: не может же один месяц всё перечеркнуть для него!

Черчесов о Гильерме: не может же один месяц всё перечеркнуть для него!
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не торопится относительно кардинальных решений по смене первого номера национальной сборной. Ранее в СМИ за ряд ошибок подвергся критике голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Гильерме провёл стабильный отборочный цикл, не пропускал в семи матчах из 10, стабильно выступает 10-12 лет за «Локомотив». Хотя правда также и то, что последний месяц в клубе он смазал, это тоже объективно.

Сейчас наступит перерыв, а с января, начиная со сборов, всё стартует заново. Нам же не сегодня играть на чемпионате Европы. Вот если бы сегодня, тогда ваш вопрос стал бы актуален. А у нас ещё полгода. Спокойно оценим ситуацию. Не может же один месяц перечеркнуть всё для Гильерме», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.

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