«Млада-Болеслав» объявил о выкупе контракта Татаева у «Краснодара»

Чешский клуб «Млада-Болеслав» на своём официальном сайте объявил о выкупе контракта защитника Алексея Татаева у «Краснодара».

Детали подписанного соглашения между клубом и 21-летним футболистом не разглашаются.

Татаев является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» он сыграл всего один матч. В сезоне-2016/17 он провёл на поле 90 минут во встрече Кубка России со «Спартаком» из Нальчика. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0. В «Млада-Болеслав» защитник перешёл в январе текущего года на правах аренды, которая была рассчитана до конца декабря. В текущем сезоне 21-летний Татаев принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На его счету 2 забитых мяча.

В турнирной таблице чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» занимает четвёртое место, набрав в 19 матчах 32 очка.