Наставник «Хетафе»: «Краснодар» — очень серьёзный соперник, он выбил «Порту»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоится в четверг, 12 декабря, в Хетафе.

«Завтра решающая битва. Хорошо, когда ты подходишь к последнему туру, имея шансы на проход в следующий раунд. Мы подходим к матчу с „Краснодаром“ с уверенностью в своих силах. Да, мы уважаем соперника, это отличная команда, но мы уверены в себе.

Мысли о ничьей? Я не из таких тренеров. Я никогда не думал о ничьей перед матчами. После матчей порой ничья воспринимается как хороший результат, но я никогда не готовлю своих игроков к тому, чтобы они выходили за ничьей. Победа — вот о чём я думаю перед каждым матчем. Завтра с самого начала мы будем пытаться победить.

Команда в порядке, мотивирована, ребята хорошо работают на тренировках. У всех по-настоящему боевой настрой. Мы понимаем, что это важнейший матч. Сейчас мы показываем хороший футбол, у нас хорошая серия результатов, но я всегда говорю, что всё хорошее когда-то заканчивается. Если перестаёшь работать в нужном ключе, тебя сразу наказывают. Победы приходят не по инерции, а благодаря работе. Мы с большим уважением относимся к завтрашнему сопернику. «Краснодар» тоже хочет пройти дальше, для них это тоже последняя возможность.



«Краснодар» — очень серьёзный соперник. Не забывайте, что им удалось выбить «Порту» из Лиги чемпионов. Так что к «Краснодару» — максимальное уважение. Мы понимаем, что от нас завтра требуется. Знаем, что нужно будет делать на поле для того, чтобы победить. Я не буду говорить, в каком составе мы завтра выйдем. Вы всё сами увидите", — сказал Бордалас на предматчевой пресс-конференции.