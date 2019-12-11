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Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» в матче ЛЧ

Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» в матче ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» принимало «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо. На 34-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сравнял счёт. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Жезус оформил дубль и вывел «горожан» вперёд. Через 4 минуты он же забил третий гол за «Манчестер Сити». В концовке встречи, на 84-й минуте, хавбек «горожан» Филип Фоден довёл счёт до разгромного.

Напомним, «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе С. Загребское «Динамо» заняло последнее, 4-е место и завершило выступление в турнире.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 20:55 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Ольмо – 10'   1:1 Жезус – 34'   1:2 Жезус – 50'   1:3 Жезус – 54'   1:4 Фоден – 84'
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