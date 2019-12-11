Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» в матче ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» принимало «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо. На 34-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сравнял счёт. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Жезус оформил дубль и вывел «горожан» вперёд. Через 4 минуты он же забил третий гол за «Манчестер Сити». В концовке встречи, на 84-й минуте, хавбек «горожан» Филип Фоден довёл счёт до разгромного.
Напомним, «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе С. Загребское «Динамо» заняло последнее, 4-е место и завершило выступление в турнире.
- 11 декабря 2019
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