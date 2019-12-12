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«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ, «Олимпиакос» одолел «Црвену Звезду»

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ, «Олимпиакос» одолел «Црвену Звезду»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе мюнхенского клуба отметились нападающие Кингсли Коман и Томас Мюллер, а также полузащитник Фелипе Коутиньо. Автором единственного гола «Тоттенхэма» стал английский хавбек Райан Сесеньон.

В другом матче группы В «Олимпиакос» принимал «Црвену Звезду». Встреча, прошедшая на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Напомним, «Бавария» и «Тоттенхэм» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го и 2-го места в групп В соответственно. «Олимпиакос» сыграет в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» завершила выступление в турнире.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Коман – 14'   1:1 Сесеньон – 20'   2:1 Мюллер – 45'   3:1 Коутиньо – 64'
Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Эль-Араби – 87' (пен)
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