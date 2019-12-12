«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ, «Олимпиакос» одолел «Црвену Звезду»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Голами в составе мюнхенского клуба отметились нападающие Кингсли Коман и Томас Мюллер, а также полузащитник Фелипе Коутиньо. Автором единственного гола «Тоттенхэма» стал английский хавбек Райан Сесеньон.



В другом матче группы В «Олимпиакос» принимал «Црвену Звезду». Встреча, прошедшая на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Напомним, «Бавария» и «Тоттенхэм» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го и 2-го места в групп В соответственно. «Олимпиакос» сыграет в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» завершила выступление в турнире.