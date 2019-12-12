Коченков отбил пенальти, Сёмин обнял Симеоне, Фелипе крутил сальто. Фото с ЛЧ

11 декабря в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» потерпел поражение от «Атлетико» со счётом 0:2 и завершил своё выступление в еврокубках.

Уже на 1-й минуте хозяева получили отличную возможность открыть счёт, когда Антон Коченков сфолил в своей штрафной на Жоау Фелише. Однако Киран Триппьер не смог переиграть голкипера «железнодорожников» ударом с 11-метровой отметки. Через 16 минут хозяева заработали право ещё на один пенальти за игру рукой Рифатом Жемалетдиновым. Фелиш пробил уверенно и открыл счёт. На 54-й минуте точку в матче поставил защитник «матрасников» Аугусто Фелипе. Результативная передача на счету Коке.

Лучшие кадры с матча «Атлетико» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.